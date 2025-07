Gasp e Ranieri al potere. Tra 10 giorni si debutta

Dieci giorni, forse qualcosa meno poi inizierà la stagione della Roma. I giocatori, e Gasperini, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza, con il tecnico atteso in città nelle prossime ore. La squadra no, sono tutti ancora sparsi tra Sud America, Spagna e chi più ne ha ne metta. [...] L'appuntamento è fissato per il 13 luglio, possibile che i calciatori possano però essere a Trigoria già il giorno prima. Deciderà Gasperini, al potere a Trigoria insieme a Ranieri e a Massara. Il tecnico e i dirigenti sono sempre più allineati e il particolare il feeling tra i due ex colleghi (e avversari) si fa più stretto di giorno in giorno. Ogni scelta è condivisa e si capisce dalle scelte, anche forti, sullo staff medico e fisioterapico. [...] Ranieri e Gasperini l'hanno voluta migliorare con l'ingresso di Andrea Billi, ortopedico, un passato nel basket e nell'atletica, con Jacobs come punta di diamante di una carriera importantissima. [...] Le amichevoli? Tutte già fissate, resta solo da capire dove giocare con il Cannes il 31 luglio: praticamente impossibile l'Olimpico, ci sono le ipotesi Latina e Tre Fontane. I tifosi non vedono l'ora di conoscere la Roma che verrà e quindi continua a proseguire a gonfie vele la campagna abbonamenti: chiusa la fase 1 a 36mila tessere (rinnovi record, con circa il 94% delle sottoscrizioni confermate), fino a oggi alle 15 potranno abbonarsi le persone inserite nella waiting list (circa 12.500). [...]

(Corsport)