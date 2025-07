Gasp e Massara accelerano: Ferguson c’è, domani Wesley

LEGGO (F. BALZANI) - Sabato scorso El Aynaoui, ieri Ferguson e mercoledì Wesley. D’altronde Gasperini, dopo il 14-0 al Trastevere, era stato chiaro: «Siamo in ritardo sul mercato, serve un’accelerata». Così dopo aver bucato Rios (passato ieri al Benfica) Massara ha messo fretta alle altre due trattative in ballo da tempo. L’attaccante irlandese è sbarcato ieri alle 20 a Ciampino (nella foto) accolto da un centinaio di tifosi e, così come El Aynaoui, domani sarà presente agli ordini di Gasperini. Prestito da 3 milioni con diritto di riscatto di poco superiore ai 35 che diventa obbliga a determinate condizioni. Ferguson sarà il primo irlandese della storia giallorossa e punta a rinascere sotto la gestione Gasp. Si appresta ad essere il 48° brasiliano, invece, Wesley per il quale la Roma si è spinta a 25 milioni più bonus. L’esterno è atteso nelle prossime ore nella capitale anche perché il club giallorosso non è disposto a perdere altro tempo e ieri ha posto un ultimatum al Flamengo. Salvo sorprese, quindi, Gasp avrà il suo terzino destro che si alternerà con Rensch. Ma non è finita qui. Perché da oggi Massara intensificherà il pressing per Ghilardi. Il difensore è valutato poco più di 10 milioni dal Verona, ma nell’affare dovrebbe entrare anche il cartellino di Cherubini. E poi? Gasperini si aspetta ad agosto altri tre acquisti: un vice Svilar, un’esterno offensivo a sinistra (è stato offerto Elmas) e un centrocampista alla “De Roon”. Per quest’ultimo ruolo si sonda ancora il Sudamerica dove piacciono Martinelli del Fluminense e Nardoni del Racing mentre in Italia c’è Frendrup, da tempo un pallino di Gasp. Nessuna cessione eccellente, ma qualcosa si muoverà anche sul fronte uscite dove si attendono offerte in particolare per Hermoso, Darboe e Saud. Nel frattempo il tecnico ha concesso un giorno di riposo alla squadra che riprenderà ad allenarsi oggi in un caldo torrido, ma con qualche faccia nuova in più.