Gasp e il mercato: “Siamo molto in ritardo”. Paura per un tifoso caduto da quattro metri

Stavolta era sorridente, ma Gasperini ha di nuovo ribadito il ritardo sul mercato: "L'altra volta ho detto leggermente? E allora stavolta siamo molto in ritardo (ride, ndr). Sì, arriva Wesley ma sbarca e se ne riva. Stavolta ditelo voi quanti ne mancano. Io faccio la conta dalla fine della stagione, si fa in fretta. Non è un alibi, sia chiaro, ma una semplice fotografia. Non sono ipocrita e allora in questo momento basta prendere chi è andato via, chi è assente. Quattro o cinque? L'aritmetica non è un'opinione, basta contare. È chiaro che noi allenatori vogliamo le cose fatte il prima possibile, questo riguarda un po' tutti, ma di fatto è cosi. Spero quello che abbiamo nella testa si possa realizzare, anche se ci vuole tempo".

Sorridente o no, non difetta di chiarezza. Come quando parla di Ferguson: "È un attaccante da pressing, dobbiamo conoscerlo meglio e servirlo più in profondità. Bene lui, bene la squadra che ha già una sua identità". Chi invece ne sta cercando una propria, soprattutto quando è spostato a sinistra, è Soulé: "Sono abituato a giocare a destra, ci sono dei riferimenti che non sono uguali. È chiaro che a destra mi trovo meglio perché metto la palla subito con il mancino per rientrare. Ma ci sto lavorando, posso giocare ovunque. Insieme con Dybala? Me lo auguro, spero di giocare tanto con lui, per questo penso mi stia provando a sinistra". [...]

Chi invece ha rischiato grosso è stato uno dei 780 tifosi giallorossi presenti ieri a Kaiserslautern. Aspettando di abbracciare e magari strappare una maglietta di un calciatore lanciata nello spicchio dove si trovavano i sostenitori romanisti, è scivolato da almeno 4 metri, battendo la testa. Attimi di paura con la squadra che ha assistito ai primi soccorsi. Con il collarino e in barella, coperto dal giacchetto della tuta di Mancini, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Non ha mai perso coscienza. Solo tanta paura.

(il Messaggero)