Gasp aspetta il suo gigante

In Inghilterra è conosciuto come l'Irish gem, il gioiello irlandese. Classe 2004 ma alle spalle tante storie da raccontare che forse, potrebbero essere già raccolte in un libro. Del resto, uno come Ferguson che esordisce a 16 anni in Premier con il Brighton, diventa a 18 il secondo giocatore più giovane a segnare con la maglia della nazionale irlandese (contro

la Lettonia) e nello stesso anno si concede il lusso di siglare una tripletta al Newcastle (quarto teenager della storia del campionato inglese a riuscirci) non è un centra-

vanti qualunque. [...] Ed è per questo che la Roma da almeno un paio di settimane sta trattando per portarlo a Trigoria. Ottenuto il sì del ragazzo (e non era scontato) si lavora sul prestito. Che sarà certamente oneroso (2-3 milioni) ma che il ds Massara vorrebbe poi accompagnato da un diritto di riscatto. [...] A Trigoria l'attaccante viene valutato 25-30 milioni: dalle parti del Falmer Stadium almeno una decina in più. [...] Ma Evan ha scelto: vuole la Roma, vuole Gasperini, uno che quando crede e punta su un centravanti lo trasforma, rendendolo una macchina da 20 gol. [...] Forte di un fisico da corazziere, Ferguson ama muoversi nell'area di rigore ma tende a retrocedere spesso per partecipare alla costruzione del gioco. Un po' quello che sia De Rossi e Juric prima, e Ranieri poi,

hanno chiesto con alterne fortune a Dovbyk nella passata stagione. [...] Con De Zerbi, invece, Evan ha dato il suo meglio. Al netto della prestanza fisica, ha palesato una sorprendente agilità che lo rende inaspettatamente abile nel dribbling anche negli spazi stretti. Ma Ferguson ha dimostrato di eccellere soprattutto nei movimenti senza palla, sa leggere le partite per poi sfruttare, quando serve, sia il gioco aereo che la capacità di finalizzare con entrambi i piedi. [...] Gasp lo aspetta. Era consapevole delle difficoltà del mercato giallorosso. Inutile dire che a questo punto si attendeva di essere più avanti ma se l'attesa porta i calciatori a lui graditi ben venga. Senza esagerare, sia chiaro, visto che siamo gia arrivati al 15 luglio.

(Il Messaggero)