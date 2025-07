Friedkin, il rispetto per la tradizione

Dan Friedkin ha vinto un solo trofeo, la Conference League nel 2022, non ha mai avuto il piacere di assistere da presidente a partite della Roma in Champions League, nella scorsa tormentata stagione ci sono stati momenti in cui è stato anche contestato. Ma gli appassionati della Magica gli riconosceranno sempre il merito di avere riportato la Roma nel solco della tradizione. (...) Negli anni grigi della gestione Pallotta ci fu un tentativo spasmodico e incomprensibile di tagliare i ponti con il passato. A volte anche senza andare troppo per il sottile. Così fu spostata indietro di un mese e mezzo la data di fondazione, facendo riferimento a qualche partita amichevole che era stata giocata precedentemente. (...)

(corsport)