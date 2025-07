Friedkin fa festa: solo 3 milioni di multa. Wesley vuole l'Italia, l'accordo è vicino

Un sospiro di sollievo per la Roma che riceve dalla Uefa una multa da 3 milioni di euro per aver «leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024», si legge nel comunicato pubblicato ieri dopo la riunione della Prima Camera del Club Financial Control Body. La decisione fa riferimento all'esercizio fiscale

23/24. Per quella della stagione 24/25 bisognerà attendere il prossimo anno. A Trigoria nei giorni scorsi trapelava un cauto ottimismo sulla sanzione da parte della Uefa. [...] La Roma in questi giorni è attiva sulle uscite per fruttare nuove plusvalenze. Il prossimo, infatti, sarà l'ultimo anno del settlement agreement. Shomurodov è ad un passo dall'Istanbul Basaksehir: operazione in prestito con obbligo di riscatto che porterà circa 6 milioni di euro nella casse dei giallorossi. [...] Gasp è in attesa dei primi acquisti e ne ha richiesti almeno due per l'inizio del ritiro. Passi in avanti per Wesley. La Roma ha avviato i contatti sia col giocatore che col Flamengo. La priorità al momento è trovare l'accordo totale con l'esterno che ha aperto al trasferimento in Italia. Poi arriverà l'offerta ufficiale. La squadra brasiliana nei giorni scorsi ha detto 'no' a 25 milioni dal Brighton e i giallorossi sono pronti ad arrivare a 28 per avvicinarsi alla richiesta del Flamengo (30). La volontà di Massara è quella di affondare il colpo nel week end per superare la concorrenza del Manchester City. Sullo sfondo c'è la Juventus. Il piano 'B' dei Friedkin è quello di far acquistare il calciatore dall'Everton e poi girarlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto alla Roma. [...] Mikautadze è sul taccuino di Massara, ma aumenta la concorrenza. Il Fenerbahce di Mourinho è a caccia del post Dzeko. L'alternativa è Krstovic del Lecce. [...]

(Il Messaggero)