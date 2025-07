Fretta Roma. Ferguson, ore decisive: l'attaccante vicino al sì

LEGGO (F. BALZANI) - Stringere il cerchio per accontentare Gasp e dare la svolta a un mercato pieno zeppo di trattative, ma con il segno zero alla voce acquisti. Il più vicino è Evan Ferguson. L’attaccante irlandese ha detto sì da giorni, il Brighton pure. E allora? C’è da stabilire la cifra per il diritto di riscatto che gli inglesi vorrebbero di 40 milioni, ma già oggi la situazione dovrebbe sbloccarsi. Ferguson, reduce da un anno e mezzo difficile, sa che nelle mani di Gasp può sbocciare di nuovo. Con il tecnico piemontese molti attaccanti under 25 sono sbocciati: da Hojlund a Milito passando per Pavoletti, Borriello e Retegui. Anche per questo l'irlandese ha messo la Roma in cima alle preferenze. Capitolo Rios: il club ha avanzato una nuova offerta da 28 milioni totali: 25 di parte fissa e tre di bonus assicurati Un passo avanti ulteriore per convincere il Palmeiras che nel frattempo ha ricevuto anche i sondaggi di Nottingham Forrest e Benfica. Il colombiano si è promesso alla Roma rinunciando anche alla percentuale del 10% che gli spetterebbe. Ma il mercato non aspetta all’infinito e per la Roma è arrivato il momento di chiudere magari alzando ancora di un paio di milioni la posta per non rischiare la beffa. L’alternativa resta El Aynaoui. Ultimi “tic toc” pure per Wesley, anche in questo caso la Roma alzerà la proposta a 23 milioni più bonus avendo il gradimento del brasiliano. Gasperini attende (impaziente) e ieri ha guidato la squadra nel secondo allenamento settimanale (trauma distorsivo alla caviglia per Salah-Eddine). Niente parte pomeridiana mentre oggi è prevista una doppia seduta e il pernottamento a Trigoria. Pellegrini, operato al naso, tornerà domani a disposizione mentre per il ruolo di vice Svilar si valuta Perin.