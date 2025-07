Frenata per Rios, pressing su El Aynaoui. Dybala, test ok: è pronto per il rilancio

Salutato Paredes, Gian Piero Gasperini ha già chiesto un rinforzo in mezzo al campo. È corsa è a due tra Rios ed El Aynaoui. Il primo rimane il favorito, ma la trattativa col Palmeiras è tutt'altro che semplice. I giallorossi sono pronti ad offrire 30 milioni bonus compresi mentre il club brasiliano vorrebbe di più. Il cartellino del centrocampista infatti non è tutto di proprietà della squadra di Rio [...], quindi la Roma dovrà alzare la posta in palio ma nel frattempo ha già ottenuto l'ok del giocatore. Inter e Porto per il momento restano defilate, ma la fumata bianca non è ancora vicina.

Anche per questo i giallorossi hanno ripreso i contatti col Lens per El Aynaoui. La richiesta si aggira intorno ai 30 milioni, ma il club francese non vorrebbe privarsi del centrocampista e gli ha offerto il rinnovo del contratto. Sullo sfondo il piano 'C' che porta a O'Riley del Brighton, con cui la Roma è a un passo dal chiudere l'affare Ferguson e nei colloqui si è parlato anche del danese. Lavori in corso per rinforzare la difesa: il Bologna ha fissato il prezzo per Lucumi e chiede 22 milioni. Massara, inoltre, ha messo gli occhi su Mavropanos del West Ham. Per il greco servono 15 milioni. Valutazioni su Tagliafico: la Roma può prenderlo a zero. Poi l'attenzione si sposterà su un esterno d'attacco: occhi su Laurienté e Rayan Vitor.

Meno due al raduno a Trigoria e nei giorni scorsi si sono rivisti al centro sportivo Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Rensch. L'olandese si sta allenando sul campo con i preparatori. Procede bene la riabilitazione di Paulo che ieri ha svolto dei test fisici, mentre oggi si sottoporrà a quelli medici. Non inizierà ad allenarsi in gruppo da domenica, ma il ritorno è vicino. [...]

(il Messaggero)