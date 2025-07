Frecce Roma: Gasp, fasce da rinforzare. Primi contatti per Wesley

LEGGO (F. BALZANI) - Gasperini vuole mettere la freccia, anzi le frecce. Perché tra i desideri del tecnico per la nuova Roma c'è soprattutto quello di rinforzare le fasce e avere due "titolari" per ruolo come è stato per anni a Bergamo. A partire dalla destra dove al momento c'è il solo Rensch. La Roma nella notte di martedì ha allacciato i primi contatti col Flamengo per Wesley. La risposta dei brasiliani era nell'aria da giorni: chi vuole Wesley deve portare 30 milioni. Una cifra alta, ma la Roma non si è spaventata e sta continuando a trattare tramite un intermediario. La volontà è quella di limare la cifra portandola a 25 milioni bonus compresi e utilizzando la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Wesley un anno fa era stato a un passo proprio dall'Atalanta. Il trasferimento per 20 milioni era stato concordato con tanto di stretta di mano. Poi tutto è saltato perché il Flamengo ha rallentato lo scambio di documenti e cambiato alcune clausole. Ma la stima di Gasp per l'esterno nato ad Açailandia è rimasta. Oltre a Wesley, però, si è scaldata anche la pista Zortea che con Gasperini ha condiviso due anni a Bergamo prima di esplodere al Cagliari. In questo caso la valutazione è sui 10-12 milioni.

A sinistra, a prescindere dalla permanenza o meno di Angelino, il preferito resta De Cuyper, per il quale il Bruges ha fissato il prezzo a 20 milioni. In caso poi di partenza dello stesso Angelino (i club arabi sono pronti a rifarsi sotto) a rinforzare la fascia potrebbe arrivare Tagliafico attualmente svincolato dopo l'addio al Lione. In bilico Salah-Eddine che sarà valutato in ritiro. In uscita anche Celik sondato da Fulham, Besiktas e Ajax. Sempre in entrata definiti altri due obiettivi di mercato: in difesa Lucumi per il quale il Bologna sembra disposto a scendere a 25 milioni, a centrocampo O'Riley ormai in rotta col Brighton. E in attacco? La Roma sta valutando la situazione di Mikautadze, anche lui parteciperà all'esodo da Lione, ma intanto spunta anche Guessand del Nizza.