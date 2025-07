Finalmente Wesley

IL TEMPO (L. PES) - Telenovela finita. Wesley França è il nuovo esterno destro della Roma. Gasperini potrà finalmente abbracciare uno dei suoi principali obiettivi chiesti alla società dopo tante settimane di attesa. Nella notte tra giovedì e venerdì Roma e Flamengo hanno chiuso l'affare con lo scambio dei documenti e ieri è arrivato il via libera da parte del club di Rio per la partenza del calciatore verso la Capitale. Oggi il brasiliano si imbarcherà da Rio col primo slot aereo disponibile che lo vedrebbe atterrare a Fiumicino poco prima delle 7 di domenica. Tutto è legato alle visite mediche di Emerson Royal con i carioca. Il ds Boto, infatti, nelle scorse ore ha chiuso col Milan l'operazione da 9 milioni per accaparrarsi il terzino ex Betis e Tottenham che nella tarda mattinata di oggi sbarcherà in Brasile dove, se i controlli medici daranno esito positivo, firmerà col Flamengo. I brasiliani dopo il grave infortunio subito dal ragazzo lo scorso anno, vogliono garanzie sulle condizioni fisiche. Nel

frattempo Wesley raggiungerà Roma dopo che ieri non si è allenato e ha salutato la ormai

sua ex squadra con un post su Instagram. «Sono stati anni intensi di lotta, successi, crescita e

maturità. Il Flamengo mi ha dato la possibilità di realizzare il sogno di milioni di persone. Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e la certezza di aver dato tutto. Grazie di tutto. Sono un tifoso del Flamengo fino alla fine». Il laterale firmerà un contratto da circa 2.5 milioni a stagione per un affare da 25 milioni più bonus. Nel frattempo Massara accelera anche per Ghilardi. I colloqui di ieri col Verona non hanno portato alla fumata bianca, ma l'accordo è vicino per un'operazione che si chiuderà entro quarantotto ore in prestito con obbligo di riscatto per una cifra compresa tra 10 e 12 milioni.

Una volta sistemato anche il colpo in difesa, a Trigoria si lavorerà per regalare a Gasperini

un'ala d'attacco sinistra di piede destro. Al momento Massara non guarda a profili da 30 milioni in su, e la ricerca è mirata a giocatori che partano dall'esterno e abbiano dribbling e senso del gol. No a centrocampisti offensivi né a centravanti da dirottare a sinistra. Paixao ha costi elevati e piace a tante squadre mentre Raspadori è solo un'idea e il Napoli non chiede meno di 30 milioni. Occhio anche alle uscite con i nomi di Kumbulla e Saud in vetrina. Il difensore albanese non ha convinto il tecnico e ora cerca una sistemazione mentre l'arabo continua a piacere al Tolosa ma non c'è ancora l'accordo per il prestito.

L'idea di Massara, condivisa con Gasp, è quella di inserire anche un ulteriore centrocampista nell'ultima fase di mercato in attesa di qualche cessione. Uno dei primi nomi sulla lista è quello del colombiano Deossa del Monterrey, sul quale c'è l'interesse di Palmeiras e Betis. Il venticinquenne ha una clausola da 16 milioni di dollari (circa 14 milioni di euro), ma potrebbe partire anche per una cifra inferiore.