Ferguson tutta forza. Roma, una promessa da bomber: "Farò i gol per la Champions"

[...] "Sono venuto per segnare molti gol, migliorarmi e rimettermi in gioco". Ed allora quella di Evan Ferguson è una promessa che sembra quasi un manifesto programmatico, ma soprattutto sono esattamente le parole che si volevano sentir dire i tifosi della Roma. [...] Come andrà a finire lo capiremo solo tra dodici mesi, quando la Roma si troverà anche ad interrogarsi se investire o meno i 35 milioni di euro previsti per il suo eventuale riscatto. Ma se ci si porrà il dubbio, vorrà dire che Ferguson avrà fatto bene. [...] Fisicamente forte, può fare sia la punta centrale da solo, sia giocare in coppia con un altro attaccante. [...]

"Sono uno che in campo può fare diverse cose - continua - Ma ora voglio solo giocare e fare gol. Questa squadra è ricca di buoni calciatori e Dovbyk è uno di questi". [...] Quel che colpisce di questo ragazzo di appena 20 anni è la personalità e la sicurezza nell'esposizione delle idee. Cosa che probabilmente dipende dal fatto che - nonostante la giovane età - ha già vissuto tanto a livello calcistico. [...] "Ho scelto la Roma perché quando un club così importante ti fa capire che ti vuole davvero non puoi dire di no. Obiettivi? Riportare questa squadra in Champions". [...] Il gigante irlandese è pronto a sorprendere, bisogna solo dargli modo di farlo davvero...

(gasport)