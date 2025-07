Ferguson super show nella sfida in Germania: decisivo per la Roma

Alla voce "cosa fare a Roma questo weekend" troverete la risposta di Ferguson: prendersi un posto da titolare. Gli sono bastati solo tre giorni: dal 23 luglio al 26 il gigante d'Irlanda ha segnato cinque gol: quattro a Trigoria contro l'UniPomezia e un altro in casa del Kaiserslautern, ieri battuto 1-0 dalla squadra di Gasperini [...]. Ferguson non ha bisogno di ambientarsi: con Artem Dovbyk ai box, l'occasione l'ha presa subito. Con la forza, come ha fatto con il portiere dei tedeschi, strappandogli la palla e depositando in rete. La faccia da poker mostra i muscoli. Nel secondo tempo, quando Ritter gli calcia il pallone addosso, Ferguson reagisce: giallo per entrambi. Con l'orgoglio dei vent'anni mette le cose in chiaro: non vuole farsi scavalcare.

Certo, parliamo di amichevoli e Dovbyk è prossimo al rientro dopo lo stop che lo ha frenato nella prima fase del ritiro. Ma intanto, un segnale chiaro a Gasperini è arrivato: Ferguson è pronto, l'ucraino ancora no. Complice la prudenza necessaria per completare la riabilitazione, il rischio del sorpasso nelle gerarchie può concretizzarsi. E il fattore tempo non va trascurato. Per la prima volta, negli ultimi anni, la Roma sta lavorando con il suo nuovo centravanti da subito. Non era successo con Dzeko e neanche con Abraham, senza dimenticare Belotti, Lukaku e lo stesso Dovbyk.

Gasperini ha voluto evitare di perdere tempo, chiedendo subito il necessario per costruire la sua rosa. I risultati si vedono: "Abbiamo tenuto bene il campo, la squadra ha già una sua identità". [...] Dopo Wesley, il ds Massara ha praticamente chiuso l'affare Ghilardi. Archiviato il capitolo difesa, si apre quello per la seconda punta: la Roma ha chiesto informazioni per Fabio Silva del Wolverhampton e Igor Paixao del Feyenoord, che però è vicinissimo al Leeds. Più complicata la pista Nusa del Lipsia, visto il costo del cartellino.

(repubblica roma)