Ferguson si presenta: obiettivo Champions

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Tornare in Champions. Lo vogliono i Friedkin, Gasperini ed adesso anche Evan Ferguson. Da ieri, l'attaccante irlandese - arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Brighton - è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha pubblicato sui propri canali le prime dichiarazioni del nativo di Bettystown. "Quando un club come la Roma, uno dei più importanti in Europa, si interessa a te, è difficile rifiutare - ha affermato Ferguson - e penso che per me sia una buona opportunità. Ringrazio la proprietà e tutti coloro che lavorano per il club per avermi accolto qui".

Il centravanti classe 2004 è ansioso di conoscere meglio i propri compagni, con i quali martedì ha svolto il suo primo allenamento: "Il club è ricco di buoni giocatori e Dovbyk è uno di loro. Spero che fin dagli allenamenti potremo creare una bella coppia, poi vedremo cosa accadrà e quale modulo sceglierà il mister". Anche Ferguson spera di beneficiare della cura Gasperini, capace di innalzare il rendimento dei propri terminali offensivi: "Penso che Gasperini possa essere un'ottima persona per cui giocare, con cui lavorare e da cui imparare, visto che ovviamente ha ottimi precedenti con gli attaccanti".

A marzo 2024, in occasione degli ottavi di Europa League tra Roma e Brighton, l'irlandese ha avuto un primo assaggio dell'Olimpico: "Quel giorno ci ho giocato e non pensavo che quasi due anni dopo sarei arrivato qui per firmare. Credo che sia meglio giocare in questo stadio con i tifosi a proprio favore anziché contro". Ferguson è pronto a rilanciarsi in una nuova realtà: "Arrivo in un campionato difficile. Agli italiani piace curare la fase difensiva e non sarà facile per me. Il mio obiettivo è scendere in campo, giocare a calcio e segnare. E riportare la Roma in Champions".