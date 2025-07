Ferguson si presenta: "Grande opportunità. Gasperini allenatore giusto per crescere"

Evan Ferguson è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante irlandese, arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha sostenuto ieri i primi allenamenti a Trigoria agli ordini di Gian Piero Gasperini. "Quando un club come la Roma si interessa a te è difficile dire di no - ha detto -. E' una delle squadre più importanti d'Europa, mi ha fatto sentire voluto". [...]

Decisiva, nella sua scelta, anche la presenza del nuovo allenatore: "Gasperini ha ottimi precedenti con gli attaccanti, credo possa essere la persona giusta per aiutarmi a crescere in questa fase della mia carriera". L'attaccante irlandese ha già le idee chiare sugli obiettivi: "Quando sono arrivato ho sentito parlare della Champions, e penso che l'aspettativa sia tornare a conquistare un posto in questa competizione". [...]

(corsera)