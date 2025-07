Ferguson lancia la Roma, Gasperini: "Avanti così"

IL TEMPO (L. PES) - Soddisfazione e ambizione. Segnali incoraggianti e necessità di migliorare. È un Gasperini sorridente quello che esce vittorioso dal campo del Kaiserslautern, in Germania, per la prima vera amichevole dell'estate giallorossa. Decide un gol da rapinatore di Ferguson, che dopo il brillante esordio nel test a Trigoria con l'UniPomezia, si dimostra in buona condizione e già dentro gli schemi del Gasp. La Roma vince ancora e non subisce gol contro una squadra che, seppur di categoria più bassa, tra una settimana inizierà la stagione. Segnali di Roma vera, ma una strada ancora lunga per arrivare al top.

"Chiaramente è una partita di preparazione, ma abbiamo tenuto il campo bene. La squadra ha già una sua identità, ma è tutto migliorabile così come la condizione. Abbiamo fatto indubbiamente delle buone cose. Ora l'intensità non si può chiedere, siamo solo a due settimane di lavoro con i carichi. Questa era la prima partita vera". Una battuta anche su Ferguson per il tecnico piemontese. "Ferguson è un attaccante da pressing e può creare queste situazioni. Se si ruba palla così in alto è chiaro che si hanno possibilità di fare gol.

Dobbiamo conoscerlo e sfruttarlo in profondità, in alcune situazioni potevamo cercarlo di più. Dobbiamo abituarci a far giocare un po' di più la punta, ma questo fa parte delle cose a cui cerco di rimediare durante la partita".

Immancabile il riferimento al mercato, sempre col sorriso, ma anche con quella determinazione di chi vuole puntare in alto. "Quanti giocatori mancano? Non lo so, ditelo voi stavolta (ride, ndr). Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta. Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente, l'aritmetica non è un'opinione".

La partita, nel complesso, non dà troppi spunti ma l'impressione è che il lavoro dell'allenatore stia portando i suoi frutti. Pressing alto, difensori che partecipano e manovre offensive di buona intensità. La difesa e la mediana restano intoccabili così come gli estorni, per ora, mentre davanti, alle spalle di Ferguson, spazio alla creatività.

Dybala è rimasto a Trigoria per precauzione mentre Baldanzi non è sceso in campo per un affaticamento muscolare. Prestazione positiva per Soulé, che ha parlato al fischio finale.

"Stiamo correndo tanto, soprattutto nei primi giorni. Abbiamo fatto tanto e ogni giorni stiamo capendo meglio l'idea del mister, che è tanto offensiva e piace a tutti. Sono abituato a giocare a destra, a sinistra devo ancora prendere i riferimenti perché sono diversi ma sono a disposizione". Nella serata di ieri il rientro nella Capitale e riprenderà ad allenarsi martedì. È stato trasportato in ospedale, invece, il tifoso caduto dalla balaustra dello stadio, anche se fortunatamente non ha mai perso conoscenza.