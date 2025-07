Ferguson: la prima mossa

Un'unica decisione a volte può restituire ciò che la sfortuna ha portato via in passato. E allora chissà che la prossima scelta di Evan Ferguson non possa riconsegnargli ciò che quel maledetto infortunio gli ha tolto. Del resto solo due stagioni fa il ragazzo di Bettystown a soli 19 anni aveva una valutazione di cento milioni di euro mentre adesso, un crociato dopo, i club al massimo puntano su di lui con un prestito oneroso. [...] Fallita l'occasione in prestito al West Ham, adesso la Roma è pronta a scommettere su di lui come vice Dovbyk, consapevole che se riuscisse a ritornare a essere quello degli undici gol segnati tre stagioni fa con il Brighton a soli 18 anni, sarebbe un investimento clamoroso per il futuro del club. [...]

La Roma e il Brighton hanno già trovato un accordo sulla formula dell'operazione: prestito con diritto di riscatto (e possibile controriscatto), più il pagamento dello stipendio del ragazzo da 1,8 milioni. Un buon affare per una riserva. [...] Manca soltanto un ultimo step per chiudere l'operazione: il sì del ragazzo che sta valutando la proposte della Rona tenendo in considerazione anche le altre richieste arrivate al Brighton. Come quella dell'Atalanta, che sta valutando il profilo del ventenne dopo l'uscita di Retegui. [...]

La trattativa potrebbe chiudersi nel giro delle prossime ore e il giocatore potrebbe addirittura presentarsi in tempo per l'inizio del ritiro al Fulvio Bernardini in programma domenica prossima. Gasperini ha bisogno di rinforzi per cominciare a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, Massara e pronto a soddisfarlo e sta spingendo sull'acceleratore per chiudere il prima possibile gli affari in ballo.

(corsport)