Ferguson, il baby dal talento interrotto ha già ripreso la corsa verso il futuro

I cinque gol realizzati sotto l'ombrellone, sono il meno. E non sappiamo nemmeno se quei famosi cento milioni di valutazione che risalgono a due anni fa corrispondano realmente al suo valore attuale. In questo caso, i trentacinque fissati per il riscatto sarebbero una barzelletta e buon per la Roma se dovessero bastare quelli. Evan Ferguson oggi è tutto da (ri)scoprire, ma di una cosa siamo certi: piace, e pure tanto, a Gian Pero Gasperini, che continua, giustamente, a borbottare per i ritardi sul mercato, ma apprezza il suo centravanti, che pian piano si sta ritagliando un ruolo centrale nel suo scacchiere, ancora in divenire. (...) E' apparso come l'opposto di Dovbyk, che ci ha messo un po' per vincere la timidezza. Si ricorderà: l'ucraino all'inizio calciava solo col sinistro, non era cattivo sotto porta, aveva troppi roghi nella testa per via della famiglia costretta a vivere lontano da lui e nel pieno di una guerra sanguinosa. Ferguson è partito con una sfrontatezza diversa: calcia da qualsiasi posizione, di destro, di sinistro, attacca il portatore e pure il portiere avversario, vedi gol con il Kaiserslautern. (...) Evan sta per rimettersi in gioco in una piazza di prestigio, che ha la stessa sua fame. Una situazione ideale per recuperare il tempo perduto, e poco sposta la presenza di Dovbyk, che al momento è alle prese con noie muscolari legate all'annoso problema al ginocchio, perché con Artem può fare coppia ed esserne il suo alter ego. (...) La presenza di Evan può fare bene anche a Dovbyk, che lo scorso anno ha sentito troppo il peso delle responsabilità, giocando come unico attaccante e non sempre al meglio della condizione fisica. (...)

(Il Messaggero)