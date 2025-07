Ferguson ha già convinto Gasperini. Per Dovbyk futuro tutto da scrivere

L'estate della Roma è cominciata sotto il segno delle sorprese. Una, piacevolissima, ha un nome e un volto nuovi: Evan Ferguson. [...] Gol, corsa, personalità. In un contesto ancora sperimentale, ha già convinto tutti: i tifosi, lo staff, e forse anche Gian Piero Gasperini, che lo osserva da vicino e ne studia la collocazione ideale. Con il suo fisico imponente, ma un dinamismo che lo rende diverso dagli altri interpreti del reparto avanzato, Ferguson si candida a una stagione da protagonista. In un attacco che lo scorso anno aveva in Artem Dovbyk il terminale designato, oggi gli equilibri sembrano potersi riscrivere. [...] Con l'arrivo di Massara e l'inizio della gestione Gasperini, la Roma ha avviato una nuova fase tecnica e dirigenziale. E le riflessioni su Dovbyk si sono fatte più profonde. L'attaccante, attualmente fermo per un guaio muscolare, ha saltato buona parte della preparazione e nel frattempo attorno al suo nome si sono moltiplicate le voci di mercato. Il Besiktas lo monitora da tempo, ma anche alcuni club inglesi e italiani hanno chiesto informazioni. A Trigoria, ufficialmente, non è stata avviata alcuna trattativa. Tuttavia, il giocatore non è più considerato intoccabile: davanti a un'offerta da almeno 40 milioni, la Roma ascolterebbe. [...] L'eventuale partenza di Dovbyk non è ancora decisa, ma neppure esclusa. E in ogni caso, il tecnico giallorosso potrà contare su due punte dal grande impatto fisico e caratteristiche complementari. Ferguson e Dovbyk potrebbero anche coesistere. [...] Ghilardi è atteso nella Capitale nelle prossime ore, Wesley non partirà per il Brasile e da oggi inizierà ad allenarsi.

(Corsera)