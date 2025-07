Ferguson ha detto sì. Per Wesley sono ore calde

Evan Ferguson ha detto sì, nonostante l'interesse anche dell'Atalanta. Dopo l'accordo raggiunto col Brighton ieri è arrivato il parere favorevole dell'attaccante irlandese che, a meno di sorprese, prenderà il posto di Shomurodov [...]. La Roma dovrà ora sciogliere gli ultimi dettagli relativi alla possibilità di inserire una cifra per il diritto di riscatto sul prestito gratuito che vedrà i giallorossi pagare l'intero stipendio di Ferguson (circa 1,8 milioni).

Non è tramontata nemmeno la possibilità di prendere (sempre in prestito) Hojlund, ma prima bisogna ragionare sul futuro di Dovbyk. Il ds Massara, intanto, continua a lavorare su Wesley (distanza di 4-5 milioni che potrebbe essere colmata entro il weekend), e Rios (situazione più complessa). [...] La Roma riflette e tiene in caldo le alternative El Aynaoui del Lens e O'Riley del Brighton. In difesa, infine, piace sempre di più il greco Mavropanos del West Ham.

(gasport)