Ferguson, gigante fragile: due giorni di visite, poi la firma con la Roma

Evan Ferguson [...] ha completato nel pomeriggio di ieri l'iter di visite mediche iniziato lunedì mattina. Due giorni di controlli approfonditi presso il Campus Bio-Medico, con particolare attenzione a ginocchia e caviglie, che negli ultimi quattordici mesi hanno rallentato la sua crescita e ne hanno condizionato la carriera. Quarantotto ore di esami e accertamenti in cui la Roma ha scelto di prendersi tutto il tempo necessario per accertarsi delle condizioni fisiche dell'attaccante irlandese. Consultando anche il professor Georg Ahlbäumer, ortopedico di fiducia dei Friedkin.

Alla fine è arrivato il via libera. Ferguson lo inseguivano in tanti, due anni fa. Aveva diciotto anni e segnava con entrambi i piedi. Per il Brighton sembrava un big impossibile da trattenere, e invece - a novembre 2023 - arrivò il rinnovo fino al 2029, senza clausole rescissorie, con una valutazione superiore ai 50 milioni di euro. [...] In 25 partite di Premier aveva segnato dieci gol, ma poi la macchina si è inceppata. Prima il tendine rotuleo, poi un fastidio cronico alla schiena, infine un trauma distorsivo alla caviglia con interessamento capsulo-legamentoso.

È il problema che ha costretto Ferguson a fermarsi per più di un mese a cavallo tra dicembre e gennaio, dopo un 2024 già segnato da lunghi periodi ai box. Così, a gennaio, il Brighton ha scelto il prestito al West Ham di Graham Potter, il primo tecnico a farlo esordire tra i professionisti. Ma nemmeno li è riuscito a rilanciarsi: otto presenze, nessun gol, qualche spezzone e un'altra ricaduta. La Roma ha deciso di prenderlo comunque. Perché il talento resta, e perché l'investimento [...] è calibrato sul potenziale. Massara lo seguiva da tempo e lo considera compatibile con l'impianto offensivo di Gasperini. [...]

