Ferguson-El Aynaoui: due rinforzi per Gasp

Serviva una sterzata. Netta, decisa. Perché l'empasse nel quale era piombato il mercato della Roma non solo iniziava a innervosire la piazza ma inevitabilmente cominciava a lasciare perplesso anche Gasperini [...] E il fatto che al 17 luglio la Roma non avesse ufficializzato nemmeno un acquisto probabilmente iniziava a pesare anche al ds Massara. Che ha aspettato, ha negoziato, ha rilanciato ma poi, una volta capito che per Rios il Palmeiras continuava a fare muro, ha virato decisamente su El Aynaoui, 25 anni marocchino del Lens. L'intesa di massima tra le società era stata già trovata un paio di giorni fa. Ieri, dopo l'ennesimo no del club brasiliano all'ultima proposta messa sul piatto dalla Roma (26 milioni più 4 di bonus), la decisione di richiamare il Lens e dar seguito alla formalizzazione dell'acquisto che avverrà in giornata.

Questo a meno di ulteriori colpi di scena nella notte, visto che il fuso orario in Brasile lascia margine per un ripensamento in extremis. Tuttavia, a questo punto, il dietrofront sarebbe a dir poco clamoroso. Gasp è pronto quindi ad abbracciare il primo acquisto della sua nuova gestione in giallorosso. El Aynaoui è un centrocampista box to box come il calciatore del Palmeiras, capace di verticalizzare, bravo nel pressing e negli inserimenti da dietro ma probabilmente più tattico e meno estroso rispetto al colombiano. Lo scorso anno il Monaco era andato vicinissimo ad acquistarlo ma il ragazzo non aveva superato le visite mediche per un problema al collaterale del ginocchio che aveva deciso di non operare. Questo non gli ha precluso però di disputare un'ottima annata e finire nel mirino di Massara.

Ma non finisce qui, perché i tasselli del mercato giallorosso sembrano di colpo incastrarsi tutti insieme. In dirittura d'arrivo c'è anche Ferguson. Con il Brighton, dopo un lungo tira e molla, si è trovata finalmente la chiave per andare a dama. Il prestito per l'attaccante sarà inizialmente corredato da un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo (intorno ai 40 milioni) qualora il centravanti irlandese parteciperà a 30 reti in stagione. Nonostante la concorrenza di molti club della Premier e dell'Atalanta, Massara è stato bravo a convincere il ragazzo che ha chiesto anche un consiglio a De Zerbi sulla bontà della scelta. Ormai ci siamo: il suo sbarco nella capitale potrebbe già avvenire nel weekend.

Novità positive arrivano anche per Wesley. Nella notte appena trascorsa, l'agente del laterale del Flamengo è andato nella sede della società carioca con la nuova proposta giallorossa che arriva a toccare quota 25 milioni, seppur con qualche bonus. Il procuratore è uscito dall'incontro soddisfatto e fiducioso che ormai la trattativa sia ad un passo dalla chiusura. Un'accelerazione, quella legata all'esterno, dovuta all'interesse palesato nelle ultime ore del Milan che ha provato ad inserirsi. Proprio quest'ultimo incontro però dovrebbe aver incanalato i discorsi a favore della Roma. Se ci fossero ulteriori intoppi, Massara non si farebbe trovare impreparato: l'alternativa al calciatore carioca è Ratiu del Rayo Vallecano.

A sorpresa, infine, l'assalto a Ghilardi. Dopo la buona annata con il Verona e l'ottimo Europeo con l'Under 21, la Roma ha deciso di puntare forte sul centrale difensivo che andrebbe così a completare il pacchetto insieme a Mancini, Ndicka e presumibilmente Kumbulla. Superata la concorrenza del Betis Siviglia che aveva offerto nei giorni scorsi 9 milioni. [...]

(il Messaggero)