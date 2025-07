Ferguson è subito travolgente: 4 gol. Svilar deciso: "Obiettivo Champions"

(...) La seconda uscita stagionale della nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha visto Evan Ferguson prendersi la scena. L'attaccante irlandese, arrivato in settimana dal Brighton, ha trascinato i giallorossi con quattro gol e un assist per la rete di Paulo Dybala nel 9-0 rifilato all'UniPomezia a Trigoria. Una presentazione incoraggiante, con Ferguson che ha segnato in tutti i modi – il primo di testa su cross di Dybala, poi col destro, col mezzo rimbalzo e infine con un bel diagonale di sinistro dopo uno slalom –, dimostrando un ottimo fiuto del gol e buona intesa con i compagni, pur considerando il basso livello dell'amichevole. L'assist a Dybala, poi, è arrivato grazie a una "genialata" di Pisilli che ha fatto velo, liberando il compagno.

La giornata ha portato soddisfazione anche per altri volti nuovi: Neil El Aynaoui e il giovanissimo classe 2009 Antonio Arena sono andati subito a segno. Gol anche per Celik, Dybala e Baldanzi. Ferguson ha agito da unica punta nel 3-4-1-2 iniziale, permettendo a Dybala di muoversi liberamente tra centrocampo e attacco, un'impostazione che si allinea con le idee di Gasperini. Nel secondo tempo, spazio anche a Saud sulla destra, giocatore sotto osservazione in questo momento (...).

Gasperini ha mostrato la sua intensità in panchina, con un'unica, chiara indicazione a El Shaarawy: "Punta, punta l'area". Il tecnico è stato anche un fattore decisivo per il rinnovo di Svilar, come confermato dal portiere nel post-partita: "Sì, è così. Ha fatto un grande lavoro all'Atalanta e speriamo di andare lontani anche noi". Svilar ha ribadito l'obiettivo stagionale: "Stiamo lavorando per la Champions (...) Dobbiamo puntare sempre in alto, quindi certamente ci proveremo". Sul fronte infortuni, Dovbyk e Salah-Eddine stanno recuperando, avendo iniziato il lavoro differenziato da martedì.

(Messaggero)