Dopo Neil El Aynaoui [...] è quasi fatta anche per Evan Ferguson e Wesley Franca.

L'attaccante irlandese arriverà in prestito dal Brighton con diritto di riscatto fissato a poco meno di 40 milioni: un colpo in prospettiva, ma già pronto per dare il suo contributo. In dirittura d'arrivo anche la trattativa con il Flamengo per il terzino brasiliano. [...] L'offerta è di 25 milioni più 5 di bonus, il via libera definitivo è atteso a breve. Sfuma Rios.

(corsera)