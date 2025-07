Ferguson è in arrivo, Wesley quasi. Si stringe per Rios, sul tavolo 25 milioni

Ieri Trigoria si è ripopolata di nuovo, anche se senza nuovi acquisti con cui poter lavorare. La settimana che viene sarà caldissima per Massara che punta a chiudere ben 3 operazioni. Il più vicino è Evan Ferguson. Accordo con l'irlandese, ma, prima c'è da trovare un accordo sulla formula con il Brighton. I Seagulls chiedono 45 milioni di euro per il riscatto, la Roma vorrebbe fissarlo a 20/25. Sempre con il club inglese, poi, si è tornati a parlare di O'Riley sebbene non sia una priorità. [...] Da diverse settimane, invece, la priorità resta Richard Rios con la Roma che ancora non è riuscita a convincere il Palmeiras. Il calciatore, intanto, ha fatto la prima mossa ed ha rinunciato al 10% del suo cartellino. [...] Al momento, l'alternativa è El Aynaoui del Lens, ma, i francesi continuano a chiedere 30 milioni.

Per la fascia, il preferito resta Wesley, ma, anche qua la Roma deve alzare l'offerta di 20 milioni presentata al Flamengo. [...] Per il calciatore è pronto un contratto fino al 2030 e un ingaggio da 2 milioni più bonus. In difesa, poi, difficile arrivare ad Aguerd con il West Ham che non ha aperto al prestito. Come vice Angelino, invece, si punta Nazinho.

(Il Messaggero)