Ferguson è fatta, Wesley a un passo. Ma Gasp si lamenta

Dopo El Aynaoui, ecco Ferguson e Wesley. La Roma ha cambiato marcia e sta recuperando il tempo perso per strada, per provare a dare a Gasperini la squadra pronta il prima possibile. Il tecnico ieri si è fatto sentire: “Un po’ sono preoccupato, perché ci sono state un po’ di vicissitudini e siamo in ritardo. Tra un mese inizia il campionato, dobbiamo recuperare. Ora mi aspetto un accelerazione, ma sono sicuro che Massara sta cercando di fare tutto ciò che la società vuole si faccia”. E l'accelerazione è arrivata, visto che oggi - o al massimo domani - sbarcherà nella Capitale anche Evan Ferguson, Il primo irlandese nella storia della Roma, che arriva in prestito (oneroso, 2-3 milioni la cifra) con il diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro e l'obbligo che invece scatterà al verificarsi di determinate condizioni.

Ferguson è a caccia di rivincite dopo una stagione incolore, e sa che Gasperini può essere la sua arma vincente. È per questo che il centravanti ha scelto la Roma, dicendo no a tutta una serie di squadre che nell'ultima settimana lo avevano cercato insistentemente [...]. E se Ferguson è oramai a tutti gli effetti un giocatore della Roma, presto lo sarà anche Wesley. Il brasiliano ha fatto sapere al Flamengo che non accetterà altre destinazioni al di fuori della Roma e Massara in queste ore sta trattando con il club brasiliano per la chiusura della trattativa, con il costo del cartellino fissato a 25 milioni più bonus (2).

E la prossima potrebbe essere una settimana importante anche per Daniele Ghilardi, che piace tanto a Gasperini. Il Verona lo valuta 12 milioni (dovendo poi girare il 50% alla Fiorentina), ma a 10 più bonus si può trattare. La Roma, tra l'altro, punta a mettere dentro anche un giovane della Primavera, in modo da abbassare la parte fissa. Ghilardi piace anche a Betis e Atalanta, ma i giallorossi sembrano aver messo la freccia per portarlo presto nella Capitale. E chissà che non sia proprio lui il quarto colpo di questa estate giallorossa.

(gasport)