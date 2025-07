Ferguson corre, Dovbyk insegue

Sono bastati trenta minuti ad Evan Ferguson per mettersi in mostra alla prima con la maglia giallorossa. Tripletta in mezz'ora contro l'UniPomezia, poi il quarto gol messo a referto nel secondo tempo oltre ad un assist per Dybala. E l'irlandese è abituato a bruciare le tappe. Sono solo tre i giocatori in Premier League che hanno segnato più di lui (10 gol) prima di compiere 19 anni: Francis Jeffers (12), Wayne Rooney (15) e Michael Owen (28). [...] Forma fisica quasi perfetta e 4 gol che sembrano dei messaggi per un destinatario preciso: Artem Dovbyk. La stagione dell'ucraino è già partita in salita. La settimana scorsa si è fermato per un problema muscolare e non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo. [...] Ferguson - arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro - si candida ad essere qualcosa in più di un semplice vice Dovbyk. Ha voglia di rivalsa dopo un'annata complicata causa la rottura del crociato e considera la Roma una grande opportunità per la sua carriera. [...] Evan ha mostrato fin da subito voglia di mettersi in mostra ed è al lavoro per migliorare il suo italiano per affinare il feeling con l'allenatore. Dovbyk, invece, deve già rincorrere. [...] Ferguson non sarà l'unico voilo nuovo in attacco. Massara è al lavoro per portare a Roma l'esterno offensivo richiesto da Gasperini. Il preferito è Paixao, ma il Feyenoord spara alto e chiede circa 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. [...] Proposti nei giorni scorsi anche Tzolis del Bruges e Fabio Silva del Wolverhampton. [...] Piace anche Raspadori. Gasperini lo aveva chiesto all'Atalanta lo scorso gennaio. Ma il sogno rimane Antonio Nusa. Il norvegese che ha fatto impazzire l'Italia di Spalletti piace a diversi club europei ma il Lipsia non ha intenzione di cederlo. Solamente un'offerta monstre da almeno 40 milioni di euro potrebbe far vacillare il club tedesco.

(Il Messaggero)