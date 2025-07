Ferguson a un soffio, Wesley si avvicina

Un pezzo di Irlanda sta per fare capolino a Trigoria. Perché Evan Ferguson si prepara a

essere il secondo colpo della Roma di Gasperini. Il club giallorosso, infatti, ieri ha

trovato l'accordo definitivo col Brighton: prestito e diritto di riscatto di poco superiore ai 35 milioni che diventa obbligo nel caso in cui l'attaccante irlandese partecipi a 30 realizzazioni tra gol e assist. [...] Mancano gli ultimi dettagli burocratici ma nel weekend Ferguson e pronto a prendere l'aereo per Roma dove diventerebbe il primo giocatore Irlandese della storia giallorossa e di fatto contenderebbe il posto da titolare a Dovbyk. E vicino è anche l'acquisto di Wesley, nonostante l'inserimento last minute del Milan. [...] Il suo agente è volato a Rio de Janeiro per intensificare il pressing sul Flamengo, mentre Massara si è spinto a 25 milioni più bonus per chiudere l'operazione. Trovato il sostituto il Flamengo darà il via libera. Capitolo difesa: il nome salito in pole è quello di Daniele Ghilardi del Verona che lo scorso anno è piaciuto sia a Gasperini che a Ranieri. Massara è deciso a offrire 8 milioni più due di bonus (il 50% finisce alla Fiorentina). [...]

(Gasport)