Femminile, niente ritiro per Giacinti: c’è il Gala

La Roma Femminile ha diramato l'elenco delle calciatrici convocate per il ritiro precampionato, dando ufficialmente il via alla stagione che vedrà Luca Rossettini in panchina. Manca all'appello un nome altisonante: è quello di Giacinti, attaccante che a sorpresa non è rientrata tra le 23 azzurre di Euro 2025. La punta è al centro di una trattativa molto avanzata con il Galatasaray: mancano gli ultimi dettagli prima del trasferimento ufficiale in Turchia. È assente anche Viens, ma la canadese si aggregherà al gruppo domani perché impegnata in nazionale.

(corsport)