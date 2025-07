Femminile, dopo Migliorati idea Canovi da DS

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Simone Canovi: è questo il nome individuato dalla Roma Femminile come profilo per ricoprire il ruolo di direttore sportivo alla partenza di Migliorati, destinato al settore giovanile maschile a Trigoria. Il club giallorosso è in contatto con Canovi (figlio di Dario, storico agente nel maschile) che ha già operato a Trigoria tra il 2013 al 2019 facendo lo scout per la prima squadra. Poi ha lavorato per 5 anni nell’Inter come “First team senior scout”, prima di passare nel luglio del 2024 a ricoprire lo stesso ruolo nella Juventus. [...] Nei prossimi giorni sono attese le ufficialità dei trasferimenti di Linari alle London City Lionessess e di Giacinti al Galatasaray, mentre sul piano delle entrate continuano gli annunci delle nuove romaniste. Ieri è stata la volta della centrale difensiva Samantha van Diemen, promettente talento della nazionale Dominicana (ha però la doppia cittadinanza e ha fatto tutta la trafila con quella olandese), arrivata dal Glasgow City dopo aver ottenuto la palma di giocatrice dell’anno nel campionato scozzese con 32 presenze all’attivo con 3 gol e 6 assist. Per la classe 2002 un contratto da romanista fino al 30 giugno 2028 e la maglia numero 44 sulle spalle. [...] Intanto oggi alle 14, attendendo nuove ufficialità dal mercato romanista, sarà svelato il calendario della prossima Serie A.