La Roma Femminile fissa gli appuntamenti per la prima estate sotto la guida di Rossettini. Fino al 28 luglio la squadra continuerà ad allenarsi al Giulio Onesti come fa da sabato 19, poi partirà in ritiro. Si va in Val di Sole, in Trentino, precisamente a Dimaro Folgarida, per rimanerci fino al 7 agosto ad allenarsi allo Stadio Comunale, con ciascuna delle sessioni aperte ai tifosi che vorranno assistevi. [...]

(Il Romanista)