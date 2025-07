"Faticare ora ci sarà utile in futuro"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Stupore, consapevolezza, voglia di dimostrare. Indossando la maglia della Roma. È un mix di emozioni quello provato e raccontato da Niccolò Pisilli nel nuovo episodio di AS Roma Podcast sul canale YouTube del club. "La Roma va meritata ogni anno - ha dichiarato il centrocampista giallorosso -. All'inizio della scorsa stagione non mi aspettavo di giocare più di 40 partite, anzi quando è iniziato il ritiro non credevo neanche di rimanere, anche se ci speravo con tutto me stesso".

Un'annata, quella passata, che ha sancito l'arrivo in pianta stabile di Pisilli in prima squadra, impreziosita dalla firma del nuovo contratto: "Per me è Stato un onore poter continuare a giocare per la Roma ed è stato un momento bello ed importante perché si staccava la parte di Niccolò giovanile e iniziava la parte di Niccolò con la prima squadra". Per il classe 2004, così come per tutta la Roma, è iniziato un nuovo corso sotto la guida di Gasperini: "Sono cambiate tantissime cose all'interno dello staff e ci vuole un po’ di tempo per conoscerci e capire le richieste del mister, ma dobbiamo abituarci il prima possibile",

ha affermato il centrocampista azzurro.

La Roma ha iniziato la preparazione estiva domenica scorsa, concentrandosi soprattutto sulla parte atletica. "Stiamo correndo e stiamo lavorando come penso sia giusto - ha spiegato Pisilli - Dovremo essere bravi per farci trovare pronti e al meglio della condizione per quando servirà. Magari adesso è un po' faticoso, ma ci sarà utile piu avanti. Quindi ora dobbiamo soffrire".