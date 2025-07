Fascia e personalità: il senatore Mancini guida il gruppo Gasp

C'è un filo che riannoda passato e presente nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini: si chiama Gianluca Mancini. Il tecnico lo ha visto crescere a Bergamo, lo ha aiutato a diventare grande all'Atalanta, e oggi lo ritrova in giallorosso, più maturo, più leader.

Un punto di partenza ideale per costruire la squadra del futuro. Con Pellegrini ai box per infortunio, sarà proprio Mancini a indossare la fascia da capitano nelle prime uscite stagionali. [...] Leader in campo e nello spogliatoio, sarà il perno centrale della difesa a tre che Gasperini ha in mente: Ndicka a sinistra, Celik (al momento) a destra. Ma è chiaro che serviranno rinforzi.

L'ultimo nome in lista è quello di Santiago Mouriño, classe 2002, uruguaiano dell'Alaves. Intanto in ritiro Gasp valuterà da vicino Kumbulla ed Hermoso, di ritorno dai prestiti all'Espanyol e al Bayer Leverkusen: la società preferirebbe cederli, ma l'ultima parola spetta all'allenatore. Attenzione anche a Rensch: l'ex Ajax viene studiato ora come possibile braccetto nella linea difensiva a tre. Il casting per il reparto arretrato è aperto: piacciono anche Aguerd, in uscita dal West Ham dopo il prestito alla Real Sociedad, e il compagno Mavropanos. Sondati pure Balerdi (Marsiglia), Medina (Lens) e Cresswell del Tolosa.

Intorno a Mancini, però, si muove una Roma nuova, con ambizioni rinnovate e con un allenatore che conosce bene i suoi punti di forza. E proprio in questo contesto il difensore sogna di rientrare nel giro della Nazionale, che aveva perso con Spalletti. Ora che c'è Gattuso e le gerarchie potrebbero cambiare: tutto passerà dalle sue prestazioni con i giallorossi.

[...]

(corsera)