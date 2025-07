Fair Play Uefa: le multe. Alla Roma 3 milioni, Milan e Inter sono ok

Tre milioni di multa per la Roma sono una bella cifra, ma tutto sommato non drammatica. Niente di paragonabile ai 31 complessivi per il Chelsea (che possono diventare 80) e i 15 al Barcellona (teoricamente fino a 60). Una risposta forte alla finanza allegra degli inglesi, la cui situazione è problematica, e degli spagnoli, che però ora stanno rientrando nei parametri. [...] Per il club giallorosso è un passo verso il rientro nelle regole che invece Inter e Milan, come previsto, hanno rispettato. Obiettivi Roma I giallorossi hanno sforato di poco l'obiettivo intermedio previsto dal settlement con l'Uefa nel 2022: ecco il motivo dei 3

milioni di multa per l'esercizio 2024. L'anno prossimo, però, dovranno essere in regola sul

triennio 2022-25, altrimenti rischiano una sanzione più o grave o, addirittura, un'esclusione dalle coppe. La multa totale per la Roma era di 35 milioni, di cui 11 già pagato (5 senza condizionale, 3 l'anno scorso e i 3 di quest'anno). Milan, Inter, Monaco, Marsiglia, Psg, Beşiktas, Trabzonspor e Anversa, sottoposti a settlement, hanno tutti raggiunto gli obiettivi

finanziari intermedi.

(Gasport)