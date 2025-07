Fabio Silva: il piano

Correva l'anno 1995 quando un giovanissimo Stefano Accorsi diventò famoso in uno spot di gelati per quella battuta in inglese maccheronico [...] "Two gust is megl che one". [...] Ed è un po' l'idea che si stanno facendo i dirigenti a Trigoria. Non sul gelato, ma sulla corsia offensiva di sinistra dove la Roma sta ragionando e studiando il profilo migliore da inserire nella formazione titolare di Gasperini. O forse i profili migliori. [...] I due giocatori sotto la lente d'ingrandimento parlano portoghese e spagnolo: uno è Fabio Silva del Wolverhampton, [...] l'altro è Claudio Echeverri del Manchester City, pronto a farsi le ossa in prestito. [...] Silva si può prendere a una quindicina di milioni perché ha il contratto in scadenza, ma Massara sta studiando e lavorando per arrivare alla migliore strategia d'acquisto. [...]

Massara ha sondato la disponibilità del giocatore e sul discorso contrattuale non dovrebbero esserci troppi problemi. Sicuramente non quanti ce ne sono per sviluppare l'affare Echeverri. Il Manchester City vuole mandarlo in prestito, la Roma sarebbe soluzione gradita ma senza inserire nell'accordo il riscatto. [...] Si lavora a una formula che possa essere congeniale a entrambi i club. [...] Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti con l'entourage di Fabio Silva. [...] Il portoghese è una punta ma con caratteristiche tali da poter giocare anche trequartista/seconda punta a sinistra. [...]

(corsport)