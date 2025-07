«El Diablito» Echeverri per Gasp. Ma ora si aspetta l'ok di Guardiola

Ufficializzati gli arrivi di Wesley e Vasquez, - in attesa di Ghilardi che dovrebbe firmare oggi dopo lo scambio di documenti col Verona - Massara continua a lavorare per soddisfare le richieste di Gasperini. La Roma sta cercando un trequartista di talento e prospettiva, capace di adattarsi rapidamente al nuovo sistema offensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Claudio Echeverri, classe 2006 del Manchester City, che rappresenta molto più di un'idea. I contatti tra i due club sono costanti: la Roma ha proposto un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di valutare il giocatore nel contesto della Serie A prima di un eventuale investimento definitivo. Il City, per ora, nicchia. Il club inglese valuta il talento argentino 18 milioni di euro e vorrebbe mantenerne il controllo, almeno in parte. Si attende il via libera finale da parte di Pep Guardiola, che apprezza il ragazzo ma non lo considera attualmente centrale nel suo progetto. [...] Soprannominato «El Diablito» - per l'assonanza del cognome con quello del celebre Marco Etcheverry - Echeverri è un fantasista puro, brevilineo (1,70 m), rapido e creativo. [...] È in grado di saltare l'uomo, servire assist (oltre 2.5 attesi a partita nella scorsa stagione) e trovare la porta da fuori. Ama partire da sinistra per rientrare e calciare, è freddo dal dischetto e preciso sulle punizioni. [...] Un profilo che potrebbe servire a Gasperini per dare imprevedibilità alla manovra. Massara valuta alternative come Fabio Silva, attaccante portoghese del Wolverhampton e Antonio Nusa, norvegese del Lipsia, classe 2005, più esterno che rifinitore ma molto interessante per rapidità e tecnica. Sul fronte attaccanti, resta da chiarire la posizione di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, che ieri è tornato a lavorare in gruppo dopo l'infortunio, non è ritenuto incedibile e in caso di offerta intorno ai 40 milioni, la Roma potrebbe valutare una cessione. Al suo posto, Gasperini avrebbe indicato un preferito: Rasmus Hojlund. [...] In alternativa, attenzione a Nikola Krstovic, che ancora non si muove da Lecce. [...]

(Corsera)