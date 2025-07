El Aynaoui risale, la Roma accelera sul piano B: il marocchino è in pole su Rios

Tra le big, la Roma è l'unica a non aver chiuso neanche un acquisto e oltre a dover dare un segnale alla piazza, c'è da accontentare Gian Piero Gasperini. Viste le difficoltà per arrivare a Richard Rios, infatti, i giallorossi hanno ripreso i contatti con il Lens per Neil El Aynaoui. [...] Il marocchino è un giocatore diverso dal centrocampista brasiliano, ha più visione e creatività, ma, ciò che preoccupa è che lo scorso anno doveva andare al Monaco ma non ha superato le visite mediche. Frederic Massara, però, credo ugualmente in lui ed ha avanzato un'offerta da 22 milioni più 3 di bonus. [...]

La Roma non ha però ancora abbandonato l'idea di poter arrivare a Rios. Manca ancora la quadra con il Palmeiras che chiede almeno 30 milioni garantiti, cifra che i giallorossi sarebbero disposti a spendere, ma, inserendo dei bonus. [...] Sul giocatore sono piombati anche Zenit e Porto, accontentando le richieste dei brasiliani. Ecco perché in lista c'è anche Matheus Martinelli del Fluminense. [...]

(gasport)