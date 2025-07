Ecco Wesley, sbarca all’alba. Ghilardi a un passo

IL TEMPO (L. PES) - Dolce risveglio per i tifosi della Roma. All'alba di oggi è sbarcato a Fiumicino Wesley, il laterale destro brasiliano tanto voluto da Gasperini. Una trattativa durata oltre un mese e che si è chiusa nelle ultime ore con i via libera del Flamengo arrivato soltanto venerdì, anzi, ieri. Sì perché i carioca hanno aspettato l'esito delle visite mediche del sostituto di Wesley, ovvero quell'Emerson Royal arrivato dal Milan per 9 milioni.

Massara ha investito 25 milioni più 5 di bonus per il brasiliano, che ha avuto un ruolo determinante nella trattativa, pressando il club per il trasferimento in giallorosso

(basta vedere i contenuti social postati fino a ieri, quando prima di partire ha mostrato il suo sorriso e i cuori giallorossi).

Ma non sarà subito a disposizione di Gasperini. Dopo le visite mediche e la firma di stamattina, infatti, Wesley dovrà tornare in Brasile per ottenere i permesso di lavoro, salvo poi sbarcare di nuovo a Fiumicino giovedì. Prima della fine della settimana, perciò, non potrà cominciare ad allenarsi con la squadra. Sono le ore decisive, invece, per Ghilardi, Massara sta limando gli ultimi dettagli col Verona per il prestito da un milione con obbligo di riscatto fissato a 9 e un altro milione di bonus. Entro domani il ds giallorosso vuole chiudere l'affare per poi dedicarsi alla ricerca dell'ala sinistra chiesta dal tecnico, che anche ieri dopo il test a Kaiserslautern è tornato a parlare di mercato sottolineando l'assenza di giocatori.