Ecco la terza maglia. Sarà indossata sabato

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Una divisa ispirata alle aree verdi e ai giardini presenti nella Capitale. Ieri la Roma ha presentato la terza maglia - che sarà indossata per la prima volta in occasione dell'amichevole del 26 luglio contro il Kaiserslautern - per la stagione 2025/26. L'uniforme da gioco è bianca, il colletto e le tre strisce adidas sulle spalle verdi, mentre il logo adidas Originals e il tradizionale trigramma "ASR" sono di un vivace color giallo. Anche la terza maglia sarà acquistabile nella versione classica e in quella "Authentic", cioè quella utilizzata dalla squadra.