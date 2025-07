Ecco la holding Pursuit Sports: Beeston il Ceo

IL TEMPO (GAB. TUR) - Rendere ogni club più competitivo dentro e fuori dal campo. È questo l'obiettivo che i Friedkin si sono preposti per la Roma, l'Everton e il Cannes attraverso la fondazione di Pursuit Sports. Una nuova holding presentata ieri dal gruppo texano con lo scopo di potenziare ogni club di cui è proprietario, senza modificarne l'identità e l'autonomia locale.

A ricoprire la carica di amministratore delegato sarà Dave Beeston, il quale si interfaccerà direttamente con la proprietà. Si tratta di un profilo di altissimo livello nel management sportivo - definito da Dan Friedkin come «un leader comprovato e affidabile» - con esperienze in Clearlake Capital, fondo co-proprietario del Chelsea, e Fenway Sports Group, che controlla il Liverpool, i Boston Red Sox e i Pittsburgh Pinguins.

Per la Roma, dunque, rappresenta un'occasione per ottenere più forza competitiva e una maggiore capacità di pianificare sul lungo periodo - conservando i valori e le tradizioni di sempre - e, soprattutto, un modo per far crescere le ambizioni del club. L'obiettivo sportivo resta lo stesso, ma con Pursuit Sports si creerà un piano di crescita sostenibile che consentirà nuovi investimenti su performance, dati, partnership globali e, quando sarà il momento, sull'impianto di Pietralata.