Ecco Ferguson, l'ariete di Gasperini

Due rinforzi, uno per aeroporto, in appena 24 ore. Se Gasperini era preoccupato per il ritardo della Roma sul mercato, Massara ha risposto subito presente con «una bella accelerata» richiesta dall'allenatore. Evan Ferguson è sbarcato in serata a Ciampino con un volo privato, persino stupito di essere ricevuto da una settantina di tifosi, e da domani si allenerà a Trigoria: ha un mese di tempo prima dell'inizio del campionato per contendere il posto in attacco a Dovbyk. Oggi intanto sarà sottoposto alle visite mediche e firmerà il contratto, che diventerà quinquennale se la Roma eserciterà a fine stagione il diritto di acquisto definitivo a 35 milioni. Per il momento al Brighton vanno 3 milioni per il prestito. [...] Ferguson conta di rendere molto di più, dopo una stagione poco gratificante in Premier League tra Brighton e West Ham: reduce dall'operazione a un crociato, ha sofferto anche di problemi a una caviglia e ha quindi segnato soltanto 1 gol. Le referenze sul suo conto tuttavia sono ottime. Pur essendo ancora molto giovane - è del 2004 come il nuovo compagno Pisilli - è titolare della sua nazionale, alla quale ha già fornito 5 reti. E' un centravanti molto forte fisicamente (è alto 1.88: la sua muscolatura era ben visibile a Ciampino dentro alla maglietta bianca) ma è anche piuttosto dinamico, tanto è vero che gli allenatori lo hanno sfruttato spesso e volentieri come seconda punta. [...] Se Ferguson ha preferito la Roma alle altre possibili destinazioni, è anche perché gli hanno mostrato le statistiche: gli attaccanti con questo allenatore segnano a raffica. Basta chiedere a Zapata, Muriel, Scamacca e naturalmente a Retegui, fresco capocannoniere del campionato che ha strappato il contratto della vita in Arabia Saudita.

(Corsport)