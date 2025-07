È la settimana di Wesley. O'Riley: la chiave è Eliott

Questa è la settimana della verità, quella in cui Ricky Massara deve iniziare a battere un colpo. Del resto, domenica prossima la Roma si ritroverà a Trigoria, e Gasperini attende ancora di poter abbracciare il primo volto nuovo dei giallorossi. Il tecnico si aspetta di averne entro fine settimana un paio, di certo almeno uno. [...] Il nome in pole resta quello di Wesley, che Gasperini voleva all'Atalanta e ha messo in cima ai desideri anche qui alla Roma. L'esterno brasiliano ha un cartellino al 70% di proprietà del Flamengo e al 30% dei suoi agenti e servirà [...] far abbassare le pretese economiche del club, che chiede 30 milioni di euro.

La stessa valutazione di Ortiz, difensore con passaporto italiano su cui ha messo gli occhi la Roma nel corso del Mondiale per club. Dovesse però saltare Wesley, la Roma è pronta a virare su Marc Pubill dell'Almeria, terzino già stato seguito in passato e che Massara aveva visionato anche ai tempi del Milan. Un altro tassello che potrebbe sbloccarsi a breve è quello relativo al centrocampista, con il danese O'Riley che continua a essere il prescelto dal nuovo tecnico giallorosso. Con 20-22 milioni di euro può arrivare, soprattutto dopo che il giocatore è andato alla rottura con il Brighton. I Seagulls vorrebbero sostituirlo con il giovane Elliott del Liverpool, che però costa il doppio, 40 milioni di sterline, e interessa anche a Lipsia, Dortmund. West Ham e Newcastle.

A centrocampo poi piace anche il turco Kokcu, oggi al Benfica, un altro che la Roma aveva seguito ai tempi di Mourinho, quando il giocatore era al Feyenoord. Solo che i lusitani chiedono ben 40 milioni di euro, tanto. E proprio al Feyenoord gioca Paixao, un nome che viene sempre monitorato a Trigoria per il ruolo di trequartista sinistro. Dove potrebbe anche andare a giocare Mikautadze, magari con Krstovic a giostrare da prima punta.

