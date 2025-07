È già la Roma di Gasp

La Roma di Gian Piero Gasperini sta per accogliere due nuovi rinforzi "in pectore": Daniele Ghilardi e Wesley França. Questi due innesti di peso, attesi nel weekend, sono stati indicati dal tecnico fin dal suo arrivo per rendere la Roma più giovane, alta, forte, veloce e muscolosa, secondo la sua visione.

Il difensore del Verona è ormai a un passo dal club giallorosso. (...) La Roma aveva inizialmente offerto 10 milioni di euro, il Verona ne ha chiesti 2 in più, una differenza che il DS Ricky Massara punta a colmare nelle prossime ore. (...)

Tra le migliori opzioni per il ruolo di esterno destro, Wesley è ormai in procinto di imbarcarsi sul prossimo volo per Roma (...). Il laterale brasiliano scalpita da settimane per diventare giallorosso. Nelle ultime ore, il Flamengo ha trovato il suo sostituto in Emerson Royal del Milan, sbloccando di fatto l'operazione di Wesley. L'operazione per Wesley si aggira sui 25 milioni più bonus. Con questo acquisto, la Roma riallaccia il filo con i rinforzi brasiliani per la fascia destra, tornando ad acquistare un giocatore verde-oro dopo Ibañez nel 2021.

Sotto traccia, Massara continua a lavorare per portare un altro attaccante alla corte di Gasperini. Non una prima punta, ma un esterno alto a sinistra che possa aumentare il potenziale offensivo. Vista la situazione di stallo tra Marsiglia e Feyenoord, la pista per Igor Paixao si è riaccesa. Il brasiliano piace a Gasperini da tempo e, dopo un'ottima stagione, il suo prezzo non è inferiore ai 35 milioni. Sul taccuino figurano anche Fabio Silva del Wolverhampton e Oscar Glouck del Salisburgo. Ci sarà poi tempo per un altro rinforzo a centrocampo, con Nelson Deossa del Monterrey come nome gradito.

