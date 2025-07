Dybala corre veloce verso il recupero

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Allenamenti no-stop. Sul calendario di Paulo Dybala è cerchiato in rosso il 23 agosto, la data della prima giornata di campionato in cui la Roma ospiterà il Bologna allo stadio Olimpico. E la Joya sta facendo di tutto per recuperare dalla lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra rimediata lo scorso 16 marzo. Nonostante le vacanze, il fuoriclasse argentino ha continuato a lavorare, proseguendo il percorso di riabilitazione, ed è tornato in anticipo a Trigoria per testare le proprie condizioni.

In questi giorni prima del ritiro è prevista una visita di controllo al tendine, ma, nel frattempo, ieri Dybala si è dedicato alle terapie e, soprattutto, si è allenato in campo. Un lavoro già svolto a Miami e pure in Argentina, insieme all'ormai ex compagno di squadra Paredes. I test fisici hanno dato un responso positivo, frutto anche del lavoro svolto nelle settimane passate. La Joya ha accelerato, è pronto per cominciare il ritiro lunedì -

probabilmente all'inizio svolgerà un lavoro personalizzato - e scalpita per essere a disposizione di Gasperini, l'allenatore che l'ha fatto esordire in Serie A.