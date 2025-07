Dybala corre per Gasp: la Joya già in campo a 4 mesi dall'infortunio

Paulo Dybala è tornato. Presente dal primo giorno del ritiro con Gian Piero Gasperini, l'argentino si allena già a pieno regime: corsa, lavoro con la palla, palleggi, esercitazioni tecniche insieme al gruppo. Non ancora contrasti, ma il dato che conta è un altro: Dybala è pienamente recuperato. [...] In accordo con lo staff della Roma, l'argentino ha seguito un programma personalizzato anche durante la pausa estiva, con sedute quotidiane sotto la guida di un preparatore del club. Palestra, mobilità, lavoro di rinforzo muscolare: un percorso costruito per recuperare pienamente, senza ricadute. Il risultato si è visto all'inizio di luglio, quando Dybala si è ripresentato a Trigoria in anticipo rispetto al ritiro ufficiale. Nessun obbligo, solo scelta personale. Per farsi trovare pronto, e mandare un segnale forte al nuovo allenatore. [...] La Roma ha apprezzato. Non solo il rispetto dei tempi clinici, ma soprattutto l'atteggiamento. L'infortunio di marzo, aveva acceso nuovamente dubbi sulla sua tenuta fisica. Oggi, invece, lo scenario è ribaltato: Dybala c'è, è dentro al gruppo, e si candida per essere protagonista sin dall'inizio della stagione. Con un contratto in scadenza nel 2026 e il suo futuro ancora tutto da definire, l'argentino ha scelto la via più chiara: farsi trovare pronto. [...] Da segnalare lo stop di Salah Eddine, che non ha preso parte all'allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Oggi si parte con le doppie sedute, con la squadra che resterà a dormire all'interno del centro sportivo per iniziare a cementare il gruppo in vista della prossima stagione. Chi lavora ancora in disparte è Lorenzo Pellegrini che nei giorni scorsi si è sottoposto ad una settoplastica per ridurre una vecchia frattura al naso. [...] Intanto prosegue il riassetto dell'area sportiva con l'ingresso di Paolo Danzè, collaboratore voluto da Ricky Massara, che va ad aggiungersi a Federico Balzaretti e Simone Ricchio. Ristrutturazione anche nei quadri dirigenziali: Simonetta Iarlori, ex Leonardo e Cdp, è la nuova responsabile delle risorse umane. Prende il posto di Arianna Sorrentino.

(la Repubblica)