Dybala, con Gasp una nuova vita

Nuova Roma, vecchio Paulo. [...] Ma non nella testa. Perché alla soglia dei 32 anni [...] qualcosa scatta nella vita di un campione. Iniziano ad esserci delle priorità, si comincia ad essere meno bulimici sul minutaggio, si comprende che la qualità delle prestazioni viene prima della quantità dei minuti giocati. Soprattutto se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi che per Paulo a breve termine sono: 1) Vincere il primo trofeo con la Roma; 2) Partecipare ai Mondiali. [...] Si è molto dibattuto negli ultimi mesi di come Dybala potrebbe incastrarsi nei meccanismi di Gasperini. [...]

E' bastato un colloquio tra i due e la frase "l'importante è che stai bene" per fugare i dubbi che inevitabilmente erano balenati anche nella testa dell'argentino. Che per la prima volta da quando è a Roma trova non solo l'allenatore di turno ma una dirigenza che stravede per lui. [...] Nel primo test stagionale Dybala è stato schierato falso nueve ma lo stesso Gasp si è affrettato a dire come fosse soltanto una "soluzione d'emergenza". Perché nelle idee dell'allenatore, aspettando di capire se e come verrà accontentato nel ruolo dell'attaccante che deve giocare davanti a Angelino (occhio a Tzolis del Bruges), c'è la volontà di farlo coesistere in un tridente. Per questo motivo Soulé è partito sabato a sinistra e non a destra. [...]

(Il Messaggero)