Dramma Julio Sergio: morto il figlio 15enne

LEGGO (F. BALZANI) - Una notizia terribile ha scosso ieri il mondo Roma e non solo. Enzo, il figlio 15enne di Julio Sergio, è morto dopo anni di battaglia contro un tumore cerebrale e il peggioramento accusato negli ultimi giorni. A comunicarlo è stato proprio il papà con una storia su Instagram Poche ore prima l'ex portiere della Roma aveva pubblicato un altro post: «Ho appena visitato Enzo la situazione è irreversibile. È ancora in coma indotto e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi. Non è a disagio né sente dolore». L'ex portiere della Roma in questi mesi aveva sempre mostrato il duro cammino che il bimbo e la sua famiglia avevano intrapreso dal momento in cui nel 2020 era stata diagnosticata la malattia. Enzo è stato operato due anni fa con successo poi è stato testimonial di una campagna di sensibilizzazione in Brasile contro i tumori. Proprio qualche giorno fa era diventato virale un video in cui Julio Sergio aveva deciso di radersi a zero insieme ad Enzo che doveva affrontare l'ennesimo ciclo di chemioterapia. Tantissimi i messaggi di cordoglio da ex compagni, dalla Roma e da tutti i tifosi.