Dovbyk rientra ma è in vendita: idea Spagna

Per alcuni le amichevoli sono veri e propri allenamenti per rimettersi in forma, per altri sono importanti per studiare le strategie tattiche in vista dell'inizio della stagione, per altri possono essere delle vere e proprie vetrine per cercare un acquirente e cambiare aria. Ed è ciò che accadrà con Artem Dovbyk. [...] Il gigante ucraino ha recuperato dall'infiammazione tendinea che gli aveva causato anche un sovraccarico muscolare e il club sta spargendo la voce a chi è interessato. "Venghino signori, venghino". [...]

Un centravanti di quantità, potenza e qualità (che non si sono amalgamate al meglio nel gioco giallorosso) può fare comunque gola a diverse squadre. Come al Villarreal che cerca un centravanti, come al Newcastle che si è informato in virtù anche della cessione imminente di Isak. [...] In ogni caso il direttore sportivo giallorosso è stato chiaro con chi si è informato: per Dovbyk non possono esserci sconti, per evitare minusvalenza: chi lo vuole deve investire 38 milioni, se non di più considerando anche il 10% della futura rivendita che andrà al Girona. [...] Intanto Dovbyk oggi sarà in panchina nell'amichevole contro il Cannes, poi partirà con la squadra per la Francia e l'Inghilterra aspettando di mettere minuti nelle gambe. [...]

(corsport)