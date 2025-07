Dovbyk può partire. La Roma aspetta offerte e torna su Krstovic

Roma tutt'orecchi. Artem Dovbyk non è intoccabile, anzi. Il club ascolterà le offerte per il

suo centravanti. Se arrivasse quella giusta, l'ucraino può lasciare dopo appena un anno in giallorosso. A una condizione: niente regali, perché Dovbyk vale tanto. Non più gli oltre 35 milioni di euro che l'estate scorsa la Roma sborsò per convincere il Girona, ma comunque una cifra importante: almeno 30 milioni. [...] Mentre la squadra ieri concludeva il secondo giorno di riposo dopo la trasferta di Kaiserslautern, l'ucraino ha proseguito l'allenamento individuale, con l'obiettivo di rientrare in campo per l'amichevole contro il Cannes, giovedì allo Stadio Tre Fontane. Al momento Gian Piero Gasperini non ha mai avuto modo di testare il suo titolare. [...] E sostituire Dovbyk non sarebbe facile. Nel caso, Nikola Krstovic del Lecce tornerebbe a essere un obiettivo (vale circa 30 milioni). Anche se, al momento, la questione centravanti è in standby. Nel breve termine, la priorità resta la seconda punta: piacciono Claudio Echeverri del Manchester City e Antonio Nusa del Lipsia, ma l'interesse della Roma non si è ancora concretizzato in un'offerta vera e propria. Stesso discorso per Fabio Silva del Wolverhampton. [...]

(la Repubblica)