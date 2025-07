Dovbyk lancia la sfida. Vuole convincere Gasp

IL TEMPO (L. PES) - Conquistare Gasperini per blindare il posto da titolare e tenersi stretta la maglia della Roma. L'estate di Dovbyk è iniziata in salita, ma l'ucraino ora è pronto a dare il massimo per guadagnarsi la fiducia e la stima del tecnico. Il problema muscolare della prima settimana di ritiro lo ha tenuto fuori una decina di giorni facendogli saltare tutte le amichevoli e, mentre Ferguson segnava, i dubbi sul suo futuro aumentavano. La prima stagione in giallorosso è stata in chiaroscuro, e i quasi 40 milioni investiti la scorsa estate sul suo cartellino pesano.

Per questo, anche dopo le prime indicazioni del tecnico piemontese, le valutazioni su una sua eventuale cessione sono tutt'altro che lontane dai pensieri di Trigoria. Non semplice, ovviamente, trovare acquirenti disposti a sborsare 35 milioni di euro per portarlo via dalla Capitale, e per il momento di offerte per il nuovo numero nove giallorosso non ne sono arrivate. Motivo in più, quindi, per valutarlo ancora più nel dettaglio nei prossimi giorni. Un futuro, il suo, ancora tutto da scrivere tra allenamenti e nuovi test dove può essere protagonista. Massara ha scelto il giovane irlandese in prestito dal Brighton per affiancarlo, ma qualora dovesse partire il primo nome sulla lista giallorossa resta quello di Krstovic, che piace molto a Gasperini.

Oggi nel test contro il Cannes (ore 18 al Tre Fontane, diretta Dazn) si dovrebbe rivedere anche Dybala, assente nell'ultima amichevole a Kaiserslautern. L'argentino sta bene e continua a seguire un programma dove alterna lavoro differenziato ad allenamenti in gruppo e terapie per ridurre la cicatrice che gli reca fastidio quando calcia. Fino all'inizio del campionato seguirà il percorso personalizzato, per arrivare al 100% al primo appuntamento ufficiale. La sua speranza e quella di Gasperini è quella di accogliere un altro argentino, ovvero il giovane Echeverri del Manchester City. Il ds giallorosso continua a lavorare per convincere gli inglesi a inserire un diritto di riscatto nell'operazione (eventuale) in prestito, ma l'affare resta complicato e per questo si sondano anche delle alternative. Ghilardi, invece, è tornato ad allenarsi col Verona: i club cercano l'accordo sui 300 mila euro di bonus.

Capitolo uscite. Sono le ore del passaggio di Solbakken al Nordsjaelland, con la Roma che risparmia sull'ingaggio del norvegese (1 milione netto ma con decreto crescita), mentre il giovane Solbes ceduto gratuitamente all'Union di Santa Fe. I giallorossi mantengono il 10% sulla rivendita e una prelazione sul cartellino.