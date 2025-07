Dovbyk in gruppo domani

Il primo treno l'ha perso per colpa di un risentimento muscolare. Ma di amichevoli e vetrine ce ne saranno altre. Dovbyk, in ogni caso, è pronto a riprendersi la Roma, nonostante l'ombra della concorrenza si faccia sempre più lunga con l'arrivo di Ferguson, un profilo diverso rispetto a Shomurodov. L'ucraino, reduce da un leggero problema fisico che lo ha costretto a saltare il primo test stagionale contro il Trastevere, tornerà in gruppo domani, deciso a dimostrare a Gasperini di meritare un posto nell'undici giallorosso del futuro. [...] Nella seconda stagione cerca il definitivo salto di qualità, chiaramente sotto la guida di Gasperini, un maestro nel trasformare gli attaccanti in macchine da gol. Basta guardare i numeri delle punte che l'allenatore ha avuto a Bergamo: Retegui ha vinto il titolo di capocannoniere con 25 centri; Scamacca ha toccato il record personale di 19 reti; lo stesso discorso vale per Muriel e Zapata, che a Bergamo andavano in doppia cifra con continuità. Dovbyk, dunque, ha un obiettivo ambizioso: diventare un attaccante da 20 gol in campionato, capace di segnare alle grandi e alle piccole indistintamente. [...] «Sono felice qui, ma il mio futuro dipende dall'allenatore», aveva detto prima dell'arrivo di Gasperini. Ora avrà l'occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La rincorsa di Dovbyk è appena cominciata.

(Corsport)